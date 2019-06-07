Жительница Татарстана, до смерти забившая экс-возлюбленного, приговорена к 7,5 годам колонии
45-летнюю жительницу Альметьевска признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.
Дело в том, что 16 ноября прошлого года женщина сильно повздорила со своим бывшим ухажером. В ярости она схватил мужчину за голову и несколько раз ударила об стену. После повалила его на пол и начала бить его руками и ногами. От полученных травм экс-возлбленный вскоре скончался.
- Свою вину женщина так и не признала. В итоге суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU