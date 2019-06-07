2019-06-07T19:06:03+03:00
Общество

В Чувашии пристав притворился покупателем, чтобы добраться до грузовика Mercedes-Benz Actros

За 43-летней владелицей числится 140 тысяч рублей неуплаченных долгов за материальный ущерб и транспортный налог
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УФССП ЧувашииФото: пресс-служба УФССП Чувашии
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43-летняя жительница Чебоксар задолжала 140 тысяч рублей по взысканию с нее материального ущерба и транспортного налога. Платить женщина не собиралась. Но тут приставы узнали, что ей принадлежит грузовик Mercedes-Benz Actros, как раз выставленный на продажу на одной из торговых интернет-площадок.

Судебный исполнитель вышел на владелицу грузовика под видом покупателя. Он выяснил, что автомобиль находится в Чебоксарах и в любое время готов к осмотру. Сотрудник договорился о встрече. Придя на место уже не стал выдавать себя за покупателя и арестовал грузовик в счет долгов.

- В настоящее время машина находится на специализированной автостоянке. В случае, если женщина не погасит задолженность в полном объеме в течение 10 дней, грузовик отправят на оценку с последующей его продажей, - сообщает пресс-служба УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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