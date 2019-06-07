2019-06-07T11:51:53+03:00
Экономика

На Петербургском экономическом форуме-2019 Татарстан был объявлен лучшим регионом России по инвестклимату

Впереди и то с незначительным отрывом оказалась только Москва
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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На проходящем в эти дни Петербургском экономическом форуме-2019 (ПМЭФ-2019) огласили результаты нацрейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ.

Так, среди субъектов первой оказалась Москва (283,6), среди регионов лидером был признан Татарстан (283,3).

При составлении рейтинга учитывались: уровень поддержки малого предпринимательства, развитие институтов для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также регуляторная среда. Всего оценка регионов проводилась по 44 показателям в указанных 4 направлениях.

В частности, среди лучших практик Татарстана, которые сделали республику лидером по инвестклимату в России, были отмечены несколько уникальных для страны проектов.

А именно, инфопортал «Проверенный бизнес» - направленный на снижение административного давления и нарушений в сфере проверок, а также единый центр кредитования, через который предприниматели могут подать заявку на привлечение заемного финансирования по принципу «единого окна» в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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