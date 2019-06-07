В Набережных Челнах в новой церкви за колокола будет отвечать робот
«Электронный звонарь» сможет исполнять 14 различных композиций, заложенных в его памяти
Фото: Православное Закамье
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В четверг, 6 июня, на колокольню прихода Рождества Христова, расположенного на Автозаводском проспекте Набережных Челнов, установили 10 колоколов. Звонить в них будет «электронный звонарь».
В татарстанском автограде такая система будет установлена впервые. Робот сможет исполнять 14 различных звонов, заложенных в его памяти.
Известно, что специально для нового храма были отлиты три больших колокола общим весом около двух тонн.
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ИСТОЧНИК KP.RU