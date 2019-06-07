В Чувашии два брата, избившие полицейского, отделались штрафом

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-07T11:36:14+03:00

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Двое братьев в возрасте 37-ми и 41-го года из деревни Малая Таяба Яльчикского района признаны судом виновными в применение насилия в отношении представителя власти.

Как было доказано, 10 апреля 2019 года пьяные мужчины ехали к себе домой на мотоблоке. При этом младший из них был за рулем, а старший спал в прицепе.

Им навстречу попался местный участковый. Он остановил их, поскольку мотоблок ехал так, как будто им управлял явно нетрезвый водитель.

Последний выразил на это недовольство, напав на полицейского. Мужчина успел даже поколотить стража порядка, пока тот его не скрутил. Но тут в прицепе проснулся старший брат. Увидев, что происходит, он также набросился с кулаками на участкового. Последнему удалось совладать с дебоширами, и они были доставлены в отдел полиции.

- В итоге суд назначил братьям наказание в виде штрафа в размере по 35 тысяч рублей каждому, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU