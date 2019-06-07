2019-06-07T11:09:47+03:00
Спорт

УНИКС усилился форвардом "Нижнего Новгорода"

Дмитрий Узинский подписал контракт с казанским клубом по схеме 1+1
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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Казанский УНИКС начал формировать состав для участия в новом сезоне. Первым новичком команды стал 25-летний форвард Дмитрий Узинский. Он подписал контракт по схеме 1+1.

Ранее баскетболист играл за БК "Нижний Новгород". Где в рамках Единой лиги ВТБ в среднем набирал 6,4 очков (2-очковые - 60,4%, 3-очковые - 40%, штрафные - 71,4%), 3,2 подборов, 1,5 передачи. В рамках Лиги Чемпионов ФИБА игрок набирал 5,8 очков (2-очковые-42,6%, 3-очковые - 54,8%, штрафные - 75%), 3,5 подборов, 0,8 передачи.

До "Нижнего Новгорода" уроженец Благовещенска успел поиграть за "Спартак-Приморье" из Владивостока и "Сахалин. Является чемпионом Суперлиги (2015/2016), двукратным серебряным призером Кубка России (2017/2018, 2018/2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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