Уровень воды в Волге вернется к нормальному лишь к августу

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-07T15:27:27+03:00

Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019

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Стало известно, что уровень воды в обмелевшей Волге вернется к нормальным показателям лишь к августу текущего года. Об этом официально заявил заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019, который проходи с 6 по 8 июня.

Кобылкин отметил, что сейчас большой каскад водохранилищ регулирует уровень реки. Несмотря на маловодье, судоходство на Волге не было полностью прекращено.

Напомним, в соцсетях уже появились фотографии того, как вода вновь начала затоплять старинную мостовую в Казани. В правительстве Татарстана ее хотели поставить под охрану как объект археологического наследия.

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ИСТОЧНИК KP.RU