2019-06-07T15:27:27+03:00
Общество

Уровень воды в Волге вернется к нормальному лишь к августу

Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Стало известно, что уровень воды в обмелевшей Волге вернется к нормальным показателям лишь к августу текущего года. Об этом официально заявил заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019, который проходи с 6 по 8 июня.

Кобылкин отметил, что сейчас большой каскад водохранилищ регулирует уровень реки. Несмотря на маловодье, судоходство на Волге не было полностью прекращено.

Напомним, в соцсетях уже появились фотографии того, как вода вновь начала затоплять старинную мостовую в Казани. В правительстве Татарстана ее хотели поставить под охрану как объект археологического наследия.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах в новой церкви за колокола будет отвечать робот
Строительство первого участка Большого Казанского кольца потребует более 2,3 миллиардов рублей
Казанца будут судить за секс-насилие над собственной 8-летней внучкой
В Казани организатора финансовой пирамиды, похитивший 430 миллионов рублей, приговорен к 7 годам колонии
В Татарстане начнется строительство завода по сжижению природного газа и криогенных автозаправок
Банк ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019
В Казани коллективу театра кукол «Экият» представили нового главного режиссера
Выборы депутатов в Госсовет Татарстане: стартовала избирательная кампания
7 июня в аэропорту Казани стартуют полеты в Калугу от 3 000 рублей в один конец
Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить уже в июле 2019 года
ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic
Президент Татарстана: республика перевыполнит план по привлечению инвестиций на 5 триллионов рублей
В Казани с 8 июня автобус №46 будет ходить по-новому