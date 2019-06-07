В День России - 2019 в Казани пройдет большой концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-07T10:55:44+03:00

Для удобства зрителей действие будет транслироваться на видеоэкраны

Более 600 талантливых детей со всего Татарстана представят 53 творческих номер

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12 июня, в День России, в Казани пройдет большой праздничный концерт лауреатов республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Мероприятие начнется в 13.00 на площади у театра имени Галиасгара Камала.

Известно, что на концерте более 600 юных талантов из различных городов и районов Татарстана представят 53 творческих номера. Увидеть это смогут все жалеющие. Для удобства зрителей действие будет транслироваться на видеоэкраны, отмечает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

ИСТОЧНИК KP.RU