В День России - 2019 в Казани пройдет большой концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
Более 600 талантливых детей со всего Татарстана представят 53 творческих номер
Для удобства зрителей действие будет транслироваться на видеоэкраны
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12 июня, в День России, в Казани пройдет большой праздничный концерт лауреатов республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Мероприятие начнется в 13.00 на площади у театра имени Галиасгара Камала.
Известно, что на концерте более 600 юных талантов из различных городов и районов Татарстана представят 53 творческих номера. Увидеть это смогут все жалеющие. Для удобства зрителей действие будет транслироваться на видеоэкраны, отмечает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».
ИСТОЧНИК KP.RU