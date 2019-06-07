В Казани горел Приволжский рынок: пострадал товар и один человек

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-07T09:54:01+03:00

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6 июня в 23.05 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Приволжском рынке, что станции метро «Проспект Победы». Горела кровля торговых павильонов.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, то пламя уже распространилось по площади 350 квадратных метров. Начал гореть товар внутри торговых точек. Имелся и один пострадавший. 40-летний мужчина получил отравление продуктами горения легкой степени. Медпомощь ему не понадобилась.

В 00.25 с огнем удалось справиться. В тушении были задействованы 44 человека и 14 единиц техники.

Фото: МЧС Татарстана

- На месте происшествия работают дознаватели государственного пожарного надзора. Подсчитывается ущерб и выясняется причина произошедшего, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU