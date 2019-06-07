Купальный сезон-2019 в Татарстане: Росптребнадзор забраковал казанский пляж «Комсомльский»
С началом купального сезона-2019 Роспотребнадзор Татарстана начал мониторить качество воды на пляжах. По информации управления, в республике в этом году задействовано 13 мест организованного отдыха на водоемах: 5 пляжей в Казани - «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье», городские пляжи в Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах, Бавлах, Чистополе и Заинске, а также в Лаишевском и Новошешминском районах.
И это при том, что ранее МЧС Татарстана заявляло о 34 официальных пляжах по всему региону.
Тем не менее проверка качества воды в оборудованных для купания местах идет.
Так, в частности специалисты Роспотребнадзора уже забраковали один из казанских пляжей – у искусственного водоема «Комсомольский» в поселке Дербышки.
- По результатам лабораторных исследований отобранные там пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в связи с чем Управление не рекомендует использовать его для купания, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU