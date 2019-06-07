2019-06-07T08:54:29+03:00
Общество

Купальный сезон-2019 в Татарстане: Росптребнадзор забраковал казанский пляж «Комсомльский»

Всего в республике на данный момент официально задействовано 13 организованных мест отдыха у воды
Олег ЛУГОВОЙ
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Отобранные там пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.Отобранные там пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С началом купального сезона-2019 Роспотребнадзор Татарстана начал мониторить качество воды на пляжах. По информации управления, в республике в этом году задействовано 13 мест организованного отдыха на водоемах: 5 пляжей в Казани - «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое», «озеро Большое Лебяжье», городские пляжи в Зеленодольске, Альметьевске, Набережных Челнах, Бавлах, Чистополе и Заинске, а также в Лаишевском и Новошешминском районах.

И это при том, что ранее МЧС Татарстана заявляло о 34 официальных пляжах по всему региону.

Тем не менее проверка качества воды в оборудованных для купания местах идет.

Так, в частности специалисты Роспотребнадзора уже забраковали один из казанских пляжей – у искусственного водоема «Комсомольский» в поселке Дербышки.

- По результатам лабораторных исследований отобранные там пробы воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в связи с чем Управление не рекомендует использовать его для купания, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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