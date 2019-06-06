2019-06-06T18:52:14+03:00
Общество

На должность исполняющего обязанности главы Альметьевского района назначен Марат Гирфанов

В течении четырех лет он был руководителем местного исполнительного комитета
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Альметьевского районаФото: пресс-служба Альметьевского района
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На должность исполняющего обязанности главы Альметьевского района назначен руководитель исполкома района Марат Гирфанов. Эта новость была озвучена на внеочередном заседании городского Совета.

С 2015 года 39-летний Марат Гирфанов занимал должность руководителя местного исполнительного комитета.

Известно, что кандидатуры на пост главы района и мэра Альметьевска будут предложены к следующему заседанию городского Совета.

Напомним, бывший глава района Айрат Хайруллин покинул свой пост, чтобы занять кресло главы Минсвязи Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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