На должность исполняющего обязанности главы Альметьевского района назначен Марат Гирфанов
На должность исполняющего обязанности главы Альметьевского района назначен руководитель исполкома района Марат Гирфанов. Эта новость была озвучена на внеочередном заседании городского Совета.
С 2015 года 39-летний Марат Гирфанов занимал должность руководителя местного исполнительного комитета.
Известно, что кандидатуры на пост главы района и мэра Альметьевска будут предложены к следующему заседанию городского Совета.
Напомним, бывший глава района Айрат Хайруллин покинул свой пост, чтобы занять кресло главы Минсвязи Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU