На должность исполняющего обязанности главы Альметьевского района назначен Марат Гирфанов

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-06T18:52:14+03:00

В течении четырех лет он был руководителем местного исполнительного комитета

Изменить размер текста: A A

На должность исполняющего обязанности главы Альметьевского района назначен руководитель исполкома района Марат Гирфанов. Эта новость была озвучена на внеочередном заседании городского Совета.

С 2015 года 39-летний Марат Гирфанов занимал должность руководителя местного исполнительного комитета.

Известно, что кандидатуры на пост главы района и мэра Альметьевска будут предложены к следующему заседанию городского Совета.

Напомним, бывший глава района Айрат Хайруллин покинул свой пост, чтобы занять кресло главы Минсвязи Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU