ВСМ между Казанью и Санкт-Петербургом могут запустить до 2027 года

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-06T18:38:44+03:00

Раньше говорилось о маршруте напрямую из столицы России в столицу Татарстана, но остановка в Санкт-Петербурге делает проект выгоднее Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Однако конкретных решений по высокоскоростной ж/д магистрали пока нет

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Правительстве России сейчас рассматривается вариант строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью. Раньше говорилось о маршруте напрямую из столицы России в столицу Татарстана. Однако маршрут через Санкт-Петербурге делает проект выгоднее. Об этом сообщают «Ведoмости» со ссылкой на вице премьер-министра России Максима Акимова.

Издание, правда, отмечает, что конкретных решений по данному вопросу пока нет.

Отметим, общий объем инвестиций в проект оценивается в 539 миллиардов рублей. Высокоскоростная трасса позволит добраться из Москвы в Казань за 6,5 часов. Ранее у СМИ появилась информация, что ВСМ до Казани не получила одобрения Владимира Путина. Однако немногим позже премьер-министра Татарстана Алексей Песошин опроверг это.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU