ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк развивают инвестиционные онлайн-сервисы

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-06T19:41:53+03:00

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В рамках ПМЭФ-2019 ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк подписали договор об оказании клиентам Почта Банка брокерского обслуживания в банке ВТБ, в том числе возможности совершать операции с Облигациями федерального займа (ОФЗ-н) в дистанционных каналах Почта Банка. В церемонии подписания приняли участие Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, и Дмитрий Руденко, президент – председатель правления Почта Банка. Сервис будет запущен в третьем квартале текущего года.

Пользователи мобильного и интернет-приложений смогут осуществлять все операции с облигациями дистанционно, без посещения отделения, благодаря удаленному открытию брокерских счетов ВТБ для клиентов Почта Банка. Функционал был разработан на основе новейшей технологии API по открытию и регистрации брокерского счета онлайн. Все документы формируются в электронном виде и подписываются клиентом простой электронной подписью, что гарантирует безопасность и существенно экономит время. ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк первыми в банковском секторе договорились об ее использовании в рамках своего партнерства.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции:

«В прошлом году мы заявили о начале сотрудничества с Почта Банком, предложив клиентам широкий перечень наших продуктов. Сегодня мы рады сообщить о расширении линейки инвестиционных услуг за счет дистанционного открытия брокерских счетов в ВТБ. Предоставление качественного и удобного сервиса без посещения офиса является для нас ключевой задачей в рамках реализации диджитал-стратегии бизнеса. Уверен, клиенты Почта Банка по достоинству оценят новый и удобный способ инвестиции накоплений».

С запуском продаж ОФЗ-н Почта Банк расширяет линейку инвестиционных продуктов для клиентов. Уже сейчас в мобильном приложении банка можно дистанционно размещать денежные средства в ПИФы ВТБ Капитал Управление Инвестициями.

- Я уверен, что привлекательность инвестиционных продуктов и, в частности, облигаций федерального займа, будет только расти вместе с уровнем финансовой грамотности населения. Наша миссия – сделать банковские услуги максимально доступными в любом уголке страны. Оплачивать счета за ЖКХ и пополнять баланс мобильного телефона нажатием нескольких кнопок – уже привычное дело, а ещё несколько лет казалось, что это передовые технологии. Вскоре мы предложим через «Почта Банк Онлайн» инвестировать в облигации и получать от этого доход, таким образом расширив возможности клиента управлять своими финансами, в какой бы точке страны он ни находился, – отметил президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

СПРАВКА

ВТБ Капитал Инвестиции оказывает полный спектр инвестиционных услуг и объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями (управляющие компании для российских и международных инвесторов), департамент брокерского обслуживания банка ВТБ (брокерские услуги розничным клиентам), ВТБ Капитал Брокер (брокерское направление для институциональных инвесторов), ВТБ Капитал Форекс (обслуживание физических лиц на рынках Форекс).

ВТБ Капитал Инвестиции является крупнейшим бизнесом по управлению инвестициями на российском рынке, объем активов под управлением по состоянию на 31.05.2019 года составил 1,7 трлн рублей. Команда, обладающая профессиональной экспертизой и неоднократно отмеченная наградами, предоставляет инвестиционные решения мирового уровня для порядка 400 тысяч клиентов.

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 1 квартала 2019 года сеть банка включает более 18 000 точек обслуживания в 83 регионах России, а клиентская база достигла почти 11 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником Банка или с сотрудником Почты России. Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Банк является единственным банком в России, сеть банкоматов которого (более 4850 машин) полностью состоит из таких устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU