В Чувашии создадут ТОСЭР на территории Новочебоксарска

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-06T19:04:45+03:00

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Стало известно, что в Чувашии создали рабочую группу по подготовке заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новочебоксарске. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале органов власти республики.

Состав рабочей группы, правда, еще не утвержден. Организационно-техническое обеспечение ее деятельности возложено на министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU