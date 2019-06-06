В Чувашии создадут ТОСЭР на территории Новочебоксарска
Соответствующая рабочая группа уже собрана
ТОСЭР - территория опережающего социально-экономического развитияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что в Чувашии создали рабочую группу по подготовке заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новочебоксарске. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале органов власти республики.
Состав рабочей группы, правда, еще не утвержден. Организационно-техническое обеспечение ее деятельности возложено на министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU