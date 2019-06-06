В 2019 году Татарстан намерен привлечь в свою экономику из бюджета России 61,1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-06T17:01:39+03:00

На сегодня в республику из этой суммы фактически поступило 28,8 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В этот четверг в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоялась встреча спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы от республики, а также представителями региональных министерств и ведомств.

Главной темой для обсуждения стало привлечение денег из федерального бюджета в Татарстан для реализации федеральных целевых программ и нацпроектов.

Так, в 2019 году региону утверждены вливания в объеме 61,1 миллиарда рублей. На сегодня фактически поступило 28,8 миллиарда.

На встрече было отмечено, что Татарстан представлен в 23 государственных и семи федеральных целевых программах, также идет работа по 47 региональным проектам.

Среди наиболее крупных мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, были названы: инвестиционная программа ОАО «РЖД», госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Обеспечение оборонно-промышленного комплекса страны», «Развитие транспортной системы», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и инвестпроекты республики по линии Фонда развития промышленности.

Подводя итоги встречи Фарид Мухаметшин призвал коллег активизироваться по направлениям привлечения средств, которые пока еще «отстают».

ИСТОЧНИК KP.RU