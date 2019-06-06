В Батыревском районе Чувашии завершается капремонт плотины на реке Люля

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-06T17:49:19+03:00

С 2006 по 2018 годы проведен капитальный ремонт 49 гидротехнических сооружений на общую сумму более 256 миллионов рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

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В августе в Батыревском районе Чувашии завершится начатый в 2018 году капитальный ремонт плотины на реке Люля. Известно, что общая сумма, выделенная на эти работы, в итоге составила 13,87 миллиона рублей.

Капитальный ремонт плотины позволит обеспечить ее безопасную эксплуатацию и предотвратить экологическую угрозу в виде резкого усиления водно-эрозионных процессов, размыва русла и береговых склонов реки.

Кроме того это защитит от подтопления 27 жилых домов поселка Люля, приусадебные участки, автомобильную дорогу и линии связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU