2019-06-06T17:49:19+03:00
Общество

В Батыревском районе Чувашии завершается капремонт плотины на реке Люля

Работы обошлись республике в 13,87 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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С 2006 по 2018 годы проведен капитальный ремонт 49 гидротехнических сооружений на общую сумму более 256 миллионов рублейС 2006 по 2018 годы проведен капитальный ремонт 49 гидротехнических сооружений на общую сумму более 256 миллионов рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В августе в Батыревском районе Чувашии завершится начатый в 2018 году капитальный ремонт плотины на реке Люля. Известно, что общая сумма, выделенная на эти работы, в итоге составила 13,87 миллиона рублей.

Капитальный ремонт плотины позволит обеспечить ее безопасную эксплуатацию и предотвратить экологическую угрозу в виде резкого усиления водно-эрозионных процессов, размыва русла и береговых склонов реки.

Кроме того это защитит от подтопления 27 жилых домов поселка Люля, приусадебные участки, автомобильную дорогу и линии связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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