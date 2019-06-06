В Батыревском районе Чувашии завершается капремонт плотины на реке Люля
В августе в Батыревском районе Чувашии завершится начатый в 2018 году капитальный ремонт плотины на реке Люля. Известно, что общая сумма, выделенная на эти работы, в итоге составила 13,87 миллиона рублей.
Капитальный ремонт плотины позволит обеспечить ее безопасную эксплуатацию и предотвратить экологическую угрозу в виде резкого усиления водно-эрозионных процессов, размыва русла и береговых склонов реки.
Кроме того это защитит от подтопления 27 жилых домов поселка Люля, приусадебные участки, автомобильную дорогу и линии связи.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU