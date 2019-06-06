2019-06-06T16:53:40+03:00
Общество

Двум жителям Чувашии, которых закованных в наручники бил полицейский, ЕСПЧ присудил по 5 тысяч евро

В России же Фемида оценила страдания потерпевших всего в 20 тысяч рублей каждому [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел дело об избиении полицейским молодых людей в Новочебоксарске. В тот момент парни были закованы в наручники.

Произошло это в ночь на 8 сентября 2016 года. Тогда компанию парней едва не сбил заехавший на тротуар автомобиль. Молодые люди повздорили с водителем и тот уехал. Возмущенные пешеходы вызвали на место происшествия полицию.

Вскоре водителя задержали на одной из местных АЗС. Туда подоспели и те самые парни. Между ними и обидчиком вновь возник конфликт. Полицейским за буйное поведение пешеходов пришлось заковать в наручники. Именно тогда двоих из них и избил один из правоохранителей – местный участковый.

В Чувашии участковый избил двух закованных в наручники мужчин.

В последствие полицейского за это приговорили к 3 годам лишения свободы условно и уволили из органов.

А в качестве морального вреда пострадавшим российский суд постановил выплатить по 20 тысяч рублей каждому. Парни не согласились с такой суммой и обратились в ЕСПЧ. Где спустя несколько лет постановили – выплатить каждому из избитых полицейским компенсацию в сумме 5 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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