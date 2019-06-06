ОЭЗ «Иннополис» построит в Казани 19-этажный технопарк

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-06T15:46:13+03:00

Проект третьей площадки этой татарстанской особой экономической зоны пока на стадии разработки

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У особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Казани появится третья площадка. Это будет технопарк высотой в 19 этажей и площадью порядка 16 тысяч квадратных метров. В здании, проект которого пока находится на стадии разработки, сможет вместить в себя до 1,5 тысяч человек.

Как заверяют в пресс-службе самой ОЭЗ, данный технопарк – это востребованный проект, который станет еще одним успешным примером государственно-частного партнерства. Наличие такой площадки в Казани позволит городским компаниям пользоваться льготами особой экономической зоны.

Напомним, у ОЭЗ «Иннополис» сейчас имеется две площадки на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Татарстана. Там сейчас работают 80 резидентов и 11 партнеров с инвестициями более 8 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU