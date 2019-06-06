Татарстан стал первым регионом России, где закреплена поддержка развития сферы интеллектуальной собственности
В этот четверг, 6 июня, в первый день Петербургского международного экономического форума-2019 (ПМЭФ-2019) президент Татарстана Рустам Минниханов, замглавы Минэкономразвития России Оксана Тарасенко и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев подписали соглашения о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности.
В результате этого Татарстан стал первым регионом страны, где закреплена работа в новом формате.
Подписанный документ предусматривает совместную работу Минэкономразвития России, Роспатента и региона по внедрению в последнем рекомендаций по управлению интеллектуальной собственностью.
Полное название соглашения «Об оказании содействия в развитии сферы интеллектуальной собственности и взаимодействии по вопросу внедрения в практическую деятельность Республики Татарстан Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации».
Также в первый день ПМЭФ-2019 Рустам Минниханов подписал ряд других соглашений, которые касаются, в том числе, и сотрудничества в образовательной сфере.
ИСТОЧНИК KP.RU
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