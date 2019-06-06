Татарстанца, зарубившего из ревности топором возлюбленную и приятеля, приговорили к 13,5 годам колонии
42-летнего жителя Сармановского района Татарстана суд признал виновным в убийстве и покушении на него.
Как было доказано, вечером 17 января текущего года в своей квартире мужчина выпивал со своей сожительницей и приятелем. Во время застолья осужденный приревновал подругу к другу и решил избавиться от обоих.
Сначала он жестоко избил возлюбленную ногами, а затем схватился за топор. Им он нанес по шее женщины не менее трех ударов, после переключился на приятеля. Ревнивец также попытался зарубить его – удары пришлись в шею, плечо и голень.
Раненный мужчина потерял сознание, и злоумышленник скрылся. Мужчину медики смогли спасти, а вот женщина от полученных травм скончалась на месте преступления.
- В итоге суд приговорил татарстанца к 13,5 годам колонии особого режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU