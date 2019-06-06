2019-06-06T15:04:00+03:00
Происшествия

Татарстанца, зарубившего из ревности топором возлюбленную и приятеля, приговорили к 13,5 годам колонии

Выжить после такой расправы смог только мужчина
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина скончалась на месте преступления, а мужчину врачи успели спасти.Женщина скончалась на месте преступления, а мужчину врачи успели спасти.
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42-летнего жителя Сармановского района Татарстана суд признал виновным в убийстве и покушении на него.

Как было доказано, вечером 17 января текущего года в своей квартире мужчина выпивал со своей сожительницей и приятелем. Во время застолья осужденный приревновал подругу к другу и решил избавиться от обоих.

Сначала он жестоко избил возлюбленную ногами, а затем схватился за топор. Им он нанес по шее женщины не менее трех ударов, после переключился на приятеля. Ревнивец также попытался зарубить его – удары пришлись в шею, плечо и голень.

Раненный мужчина потерял сознание, и злоумышленник скрылся. Мужчину медики смогли спасти, а вот женщина от полученных травм скончалась на месте преступления.

- В итоге суд приговорил татарстанца к 13,5 годам колонии особого режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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