ВТБ и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве для реализации Арктических проектов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-06T16:04:17+03:00

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Соглашение было подписано «на полях» Петербургского международного экономического форума. Со стороны Банка ВТБ соглашение подписано Заместителем Президента - Председателя Правления Валерием Лукьяненко, со стороны Госкорпорации «Росатом» - заместителем генерального директора - директором Дирекции Северного морского пути Вячеславом Рукшей.

Документ предполагает активное содействие программам обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути, совместную работу с целью увеличению объемов перевозки грузов по Северному морскому пути, обеспечению Арктических проектов широким спектром высококачественных банковских услуг.

- Сотрудничество Банка ВТБ и предприятий Госкорпорации «Росатом» на таком важном направлении, как развитие Арктических территорий и Северного морского пути носит стратегический характер, обладает большим потенциалом и является взаимовыгодным как для сторон подписанного соглашения, так и для страны в целом, - отметил Валерий Лукьяненко.

- В этом году впервые будет заключен договор на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 по схеме смешанного финансирования. Часть суммы будет выделена из федерального бюджета, а остальные - это собственные средства Госкорпорации «Росатом» и заемные средства банков. Сотрудничество с Банком ВТБ открывает серьезные перспективы для развития инфраструктуры Северного морского пути и арктических территорий, - в свою очередь сообщил Вячеслав Рукша.

СПРАВКА

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.

Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей генерирующей компанией в России и обеспечивает 18,7% выработки электроэнергии в стране, занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий.Росатом наделен функциями единого инфраструктурного оператора Северного морского пути. В настоящее время ведется подготовка открытого конкурса на строительство двух новых атомных ледоколов проекта 22220. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования. Общая стоимость строительства двух ледоколов составит около 100 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах. По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14,760 трлн рублей) и средствам клиентов (10,403 трлн рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU