В Татарстане отменен режим ЧС, введенный из-за гибели озимых
Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов
Посевы погибли на площади 150 тысяч гектар.Фото: Вячеслав ШИШКОЕДОВ
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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене чрезвычайной ситуации, введенной из-за гибели озимых 2 мая. Документ появился на сайте главы региона.
Напомним, ранее глава республиканского Минсельхоза Марат Ахметов сообщил, что из-за непогоды в регионе озимые погибли на площади 150 тысяч гектар, ущерб от этого оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Однако это никак не повлияет на стоимость хлеба.
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ИСТОЧНИК KP.RU