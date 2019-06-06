2019-06-06T14:45:09+03:00
Общество

В Татарстане отменен режим ЧС, введенный из-за гибели озимых

Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
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Посевы погибли на площади 150 тысяч гектар.Посевы погибли на площади 150 тысяч гектар.Фото: Вячеслав ШИШКОЕДОВ
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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене чрезвычайной ситуации, введенной из-за гибели озимых 2 мая. Документ появился на сайте главы региона.

Напомним, ранее глава республиканского Минсельхоза Марат Ахметов сообщил, что из-за непогоды в регионе озимые погибли на площади 150 тысяч гектар, ущерб от этого оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Однако это никак не повлияет на стоимость хлеба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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