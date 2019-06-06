Китай инвестирует в строительство «умного завода» в Татарстане 450 миллионов долларов США

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-06T12:48:12+03:00

Предполагается, что «умный завод» в Набережных Челнах появится в течение 2019-2022 годов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Москве правительство Татарстана, власти Набережных Челнов, Минпромторг России и Haier Group подписали меморандум о намерениях по созданию в татарстанском автограде «умного завода» по выпуску стиральных машин. Инвестиции в этот проект с китайской стороны составят 450 миллионов долларов США.

Предполагается, что новое предприятие будет соответствовать стандартам IV промышленной революции. Предполагается, что «умный завод» в Набережных Челнах появится в течение 2019-2022 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU