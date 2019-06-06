2019-06-06T13:07:25+03:00
Происшествия

Под Казанью в пожаре погибли мать и сын

Причиной несчастного случая могло стать неосторожное обращение с огнем при курении
Алина ГАБДУЛИНА
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Тела погибших нашли при разборе сгоревших конструкций.Тела погибших нашли при разборе сгоревших конструкций.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне вечером - в 22.03, в селе Большие Кабаны Лаишевского района Татарстана загорелся одноэтажный дом на улице Озерная. До приезда пожарных огонь успел перекинулся на надворные постройки.

Здание и сараи горели по всей площади - 211 квадратных метров. Возникла угроза перехода пламени на баню. Пожарным удалось справиться с огнем в 23.50.

Соседи рассказали спасателям, что в полыхающем доме могли быть люди. В ходе разбора сгоревших конструкций возле дивана было обнаружено обгоревшее тело 26-летнего молодого человека. После в коридоре у входной двери нашли тело его 45-летней матери.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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