Под Казанью в пожаре погибли мать и сын
Накануне вечером - в 22.03, в селе Большие Кабаны Лаишевского района Татарстана загорелся одноэтажный дом на улице Озерная. До приезда пожарных огонь успел перекинулся на надворные постройки.
Здание и сараи горели по всей площади - 211 квадратных метров. Возникла угроза перехода пламени на баню. Пожарным удалось справиться с огнем в 23.50.
Соседи рассказали спасателям, что в полыхающем доме могли быть люди. В ходе разбора сгоревших конструкций возле дивана было обнаружено обгоревшее тело 26-летнего молодого человека. После в коридоре у входной двери нашли тело его 45-летней матери.
- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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