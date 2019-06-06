В Казани на Кировской дамбе столкнулись два трамвая: образовалась пробка

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-06T12:40:26+03:00

ДТП выглядит довольно странным – будто один вагон пытался обогнать другой и в итоге въехал собрату в бок [видео]

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В этот четверг, 6 июня, в столице Татарстана произошло не совсем обычное ДТП. Так, на Кировской дамбе столкнулись два трамвая. Информации о пострадавших пока не поступало.

При этом очевидцы, выложившие видео с места аварии, недоумевают – от увиденного. Создается впечатление, что один вагон при попытке обгона другого состава въехал ему в бок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/713244" frameborder="0"></iframe> В Казани на Кировской дамбе столкнулись два трамвая.соцсети

Пока участники этого дорожно-транспортного происшествия разбирались в произошедшем, на Кировской дамбе из-за столкнувшихся трамваев образовалась автомобильная пробка. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения там не превышала 5 км/час.

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ИСТОЧНИК KP.RU