В Казани на Кировской дамбе столкнулись два трамвая: образовалась пробка
В этот четверг, 6 июня, в столице Татарстана произошло не совсем обычное ДТП. Так, на Кировской дамбе столкнулись два трамвая. Информации о пострадавших пока не поступало.
При этом очевидцы, выложившие видео с места аварии, недоумевают – от увиденного. Создается впечатление, что один вагон при попытке обгона другого состава въехал ему в бок.
В Казани на Кировской дамбе столкнулись два трамвая.соцсети
Пока участники этого дорожно-транспортного происшествия разбирались в произошедшем, на Кировской дамбе из-за столкнувшихся трамваев образовалась автомобильная пробка. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения там не превышала 5 км/час.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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