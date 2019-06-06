2019-06-06T12:14:10+03:00
Общество

В Чувашии врачи удалили пациенту опухоль весом более 20 килограммов вместе с рукой

Из-за огромного новообразование мужчина даже не помещался даже в томограф
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба РКОД Минздрава ЧувашииФото: пресс-служба РКОД Минздрава Чувашии
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В республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД – Ред.) Минздрава Чувашии успешно провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли у мужчины. Вес новообразования превышал 20 килограммов.

- У пациента саркома верхней трети левого плеча с врастанием в лопатку, ключицу, мышцы плечевого пояса огромного размера. Пациент не мог передвигаться самостоятельно, так как опухоль его перевешивала. На предоперационном этапе диагностики были сложности, связанные с тем, что пациент не помещался в апертуру компьютерного томографа, - отмечает заместителя главного врача по хирургической помощи РКОД Владимира Карова.

В ходе обследования стало понятно, что сосуды, которые питают опухоль можно перевязать и в итоге была выполнена плече-лопаточная ампутация. Пациенту удалили левую руку с лопаткой, ключицей, мышцами плечевого пояса с минимальной кровопотерей. Операция длилась несколько часов. Сейчас состояние пациента удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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