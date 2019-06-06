Весной 2020 года в чувашском городе Козловке появится морг, которого ждали7 лет

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-06T13:52:18+03:00

Он обойдется бюджету республики в 25,5 миллионов рублей [схема]

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В Козловке в скором времени начнется строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы - морга. На это из бюджета Чувашии выделено 25,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Появления морга местные жители ждут уже 7 лет. Прошлый пришлось закрыть еще в апреле 2012 года из-за несоответствия требованиям СанПин. С тех пор всех умерших возили в Цивильск.

Согласно техническому заданию новый морг будет возведен рядом с больничным комплексом по адресу: ул. Виноградова, 2. Он будет представлять собой одноэтажное строение площадью около 200 квадратных метров. В нем будут работать семь человек: врач-патологоанатом, судмедэксперт, два медрегистратора, два санитара и техслужащая.

Закончиться работы по строительству здания должны не позже 31 марта 2020 года.

Фото: госзакупки

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ИСТОЧНИК KP.RU