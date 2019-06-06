2019-06-06T12:16:07+03:00
Общество

В Ульяновской области установят грузовое железнодорожное сообщение с Китаем

Договоренность удалось достигнуть на Петербургском международном экономическом форуме-2019, который пройдет с 6 по 8 июня
Владимир КРУПСКИЙ
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Планируется принимать минимум 7 поездов в месяц.Планируется принимать минимум 7 поездов в месяц.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Договоренность с одним из ведущих логистических операторов Китая об организации регулярного маршрута для контейнерных поездов из провинции Шаньдун достигнута на Петербургском международном экономическом форуме.

Сотрудничество с китайской особой экономической зоной «Цзыбо» будет осуществляться в рамках межправительственного проекта «Один пояс – один путь».

- Предполагается строительство на территории особой экономической зоны «Ульяновск» склада площадью 20 тысяч квадратных метров, контейнерного терминала с железнодорожной веткой, способной принимать не менее двух составов единовременно. Также в регионе планируется запустить консолидационный центр российских товаров для экспорта в КНР. Объём инвестиций составит более миллиарда рублей. Для жителей Ульяновской области будет создано более тысячи новых рабочих мест, – сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Цзыбо» организует перевозки грузов в Россию и Европу, отправка осуществляется в составе регулярных контейнерных поездов до Москвы, откуда далее происходит дистрибуция товаров. Контейнеры с грузом из Китая смогут напрямую доставляться в Ульяновскую область для распределения в другие регионы.

Как сообщил руководитель «ПОЭЗ «Ульяновск» Олег Барабанов, планируется от семи регулярных поездов в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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