2019-06-06T11:24:48+03:00
Общество

Из Казани открылись новые авиарейсы в Салоники и Анталью

Самолеты на курорты будут летать два раза в неделю
Владимир КРУПСКИЙ
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В Салоники авиарейсы будут выполняться раз в 10 дней.В Салоники авиарейсы будут выполняться раз в 10 дней.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанский аэропорт продолжает расширять географию полетов. Так, из столицы Татарстана стартовали новые полеты в греческие Салоники и турецкую Анталью.

Авиарейсы в Салоники стартовали 2 июня. Полеты выполняются раз в десять дней. Из Салоников самолеты будут вылетать по четвергам и субботам в 0.25 и 22.45. Из Казани лайнеры будут отправляться по четвергам и воскресеньям. Время вылета - 5.40 и 4.00. Время в пути составит около 4 часов.

Отмечается, что полеты продлятся до конца сентября. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A319 в 144-кресельной компоновке.

- Данное направление пользуется большой популярностью у жителей Татарстана и ближайших регионов: Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Кировская и Ульяновская области. Полёты по данному направлению из Казани выполняются уже более 5 лет, - сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Кроме того, из Казани открылись рейсы в турецкую Анталью. Полеты выполняются 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам.

По понедельникам вылет из Казани запланирован на 7.40 с прибытием в Анталью в 11.30. Из Антальи самолет вылетает в 23.25 в воскресенье, посадка в аэропорту Казани запланирована на 3.05 следующего дня.

По пятницам вылет из Казани запланирован на 7.00 с прибытием в Анталью в 10.50. Вылет из Антальи – в четверг в 23.50, посадка в аэропорту Казани – в пятницу в 3.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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