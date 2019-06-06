Мухтасибат Набережных Челнов объяснился по поводу давки во время раздачи еды на Ураза-байрам-2019
В Мухтасибате Набережных Челнов отреагировали на давку во время раздачи бесплатного плова во время празднования Ураза-байрам-2019 в городе. Там учтут этот негативный опыт в дальнейшем.
- Мухтасибат города проводил его (массовый праздник в честь Ураза-байрам – Ред.) впервые и мы не ожидали повышенного интереса со стороны жителей. Популярностью пользовались детские площадки, игровые зоны. Исходя из добрых побуждений, меценаты приготовили 2 тысячи порций плова. К сожалению, порций хватило не всем желающим. Да, возможно, размещение площадки было не совсем удобным. Мы уверены, что большинство пришедших остались довольными праздником, - гласит официальное сообщение на сайте организации.
Напомним, в Набережных Челнах во время раздачи бесплатной еды люди устроили настоящую давку, которая была больше похоже на драку. Видео скандального происшествия на праздники выложили в соцсети. Многие из горожан осудили своих земляков и порадовались, что не пошли туда сами.
В Набережных Челнах во время празднования Ураза-байрам-2019 люди устроили давку из-за бесплатной еды.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU