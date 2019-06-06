В Татарстане «Лада» на скорости лоб в лоб столкнулась с «Нивой»: пять человек пострадали

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-06T10:08:09+03:00

Пострадавших с различными травмами, в том числе, и с переломами, на "скорой" доставили в ближайшую больницу.

По предварительным данным, водитель первого автомобиля превысил скорость и вылетел на встречку

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером на 2 километре дороги «Набережные Челны-Круглое Поле» произошло ДТП с пятью пострадавшими.

Так, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с отечественным внедорожником «Нива».

Машины от удара сильно смяло, чтобы вызволить из них пострадавших пришлось вызывать спасателей со специнструментом.

Водители, два пассажира «Лады» и пассажир «Нивы» с различными травмами, в том числе, и с переломами, с места дорожно-транспортного происшествия на «скорой» были доставлены в ближайшую больницу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU