Летом-2019 в Казани зарплата школьников максимум составит около 6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-06T09:52:00+03:00

За эти деньги придется работать по 5 часов в день. Фото: Мария ЛЕНЦ

На создание рабочих мест для подростков во время каникул в городе выделено почти 10 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Летом-2019 пока одни школьники Казани будут отдыхать в детских лагерях, другим предложено поработать. Так на трудоустройство подростков на время каникул в городе выделено почти 10 миллионов рублей, сообщила на совещании в мэрии столицы Татарстана замначальника местного управления образования Эльмира Тахавиева. Речь идет о 1 194 рабочих местах для детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Их задействуют в благоустройстве и озеленении пришкольных участков, работа найдется и в пришкольных лагерях, также там можно будет заняться подготовкой библиотечного фонда к новому учебному году.

- Учащиеся в возрасте 14-15 лет работают 3 часа в день, их зарплата после вычета налогов составит 5257 рублей, а ребята в возрасте 16-17 лет заняты по 5 часов в день, их заработная плата будет около 6 тысяч рублей, - сообщила Эльмира Тахавиева.

ИСТОЧНИК KP.RU