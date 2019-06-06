20 июня в Казани состоится музыкальный open-air вечер «Event в стиле Tango»
Около Казанского Кремля 20 июня состоится праздник классической музыки под открытом небом. Во дворе улицы Тельмана пройдет open-air вечер «Event в стиле Tango».
Для всех пришедших там позвучат хиты, в том числе, и современной эстрады.
На вечере, в частности, выступят камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, солист московского ансамбля «Студия новой музыки», скрипач Станислав Малышев.
Организатор Центр современной музыки Софии Губайдулиной обещает слушателям сюрпризы.
Итак, музыкальный open-air вечер «Event в стиле Tango» пройдет 20 июня в 19.00 во дворе дома №29 на улице Тельмана. Вход свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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