20 июня в Казани состоится музыкальный open-air вечер «Event в стиле Tango»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-06T09:35:18+03:00

Он пройдет во дворе улицы Тельмана

Изменить размер текста: A A

Около Казанского Кремля 20 июня состоится праздник классической музыки под открытом небом. Во дворе улицы Тельмана пройдет open-air вечер «Event в стиле Tango».

Для всех пришедших там позвучат хиты, в том числе, и современной эстрады.

На вечере, в частности, выступят камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, солист московского ансамбля «Студия новой музыки», скрипач Станислав Малышев.

Организатор Центр современной музыки Софии Губайдулиной обещает слушателям сюрпризы.

Итак, музыкальный open-air вечер «Event в стиле Tango» пройдет 20 июня в 19.00 во дворе дома №29 на улице Тельмана. Вход свободный.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU