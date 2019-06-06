2019-06-06T09:35:18+03:00
Звезды

20 июня в Казани состоится музыкальный open-air вечер «Event в стиле Tango»

Он пройдет во дворе улицы Тельмана
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Центр современной музыки Софии ГубайдулинойФото: Центр современной музыки Софии Губайдулиной
Изменить размер текста:

Около Казанского Кремля 20 июня состоится праздник классической музыки под открытом небом. Во дворе улицы Тельмана пройдет open-air вечер «Event в стиле Tango».

Для всех пришедших там позвучат хиты, в том числе, и современной эстрады.

На вечере, в частности, выступят камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, солист московского ансамбля «Студия новой музыки», скрипач Станислав Малышев.

Организатор Центр современной музыки Софии Губайдулиной обещает слушателям сюрпризы.

Итак, музыкальный open-air вечер «Event в стиле Tango» пройдет 20 июня в 19.00 во дворе дома №29 на улице Тельмана. Вход свободный.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане «Лада» на скорости лоб в лоб столкнулась с «Нивой»: пять человек пострадали
Летом-2019 в Казани зарплата школьников максимум составит около 6 тысяч рублей
В рамках ПМЭФ-2019 Татарстан организует переговоры по привлечению участников в V Машиностроительный кластерный форум
На ПМЭФ-2019 может быть подписано соглашение о создании в Чистополе завода сжиженного газа
В стартовый день ПМЭФ-2019 министр экономики Татарстана принял участие в V Российском форуме малого и среднего предпринимательства
В Новочебоксарске идут поиски 25-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся
5 июня президент Татарстана отправится на Петербургский международный экономический форум
Во время сантарно-экологического двухмесячника-2019 в Татарстане выписали штрафов на 23 миллиона рублей
В Казани появился первый в городе лазерный перекресток, который будет «возвращать» нерадивых пешеходов
В Татарстане по факту обнаружения тела человека в трансформаторной будке проводится доследственная проверка