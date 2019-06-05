В стартовый день ПМЭФ-2019 министр экономики Татарстана принял участие в V Российском форуме малого и среднего предпринимательства
5 июня министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев принял участие в V Российском форуме малого и среднего предпринимательства. Форум прошел в стартовый день ПМЭФ-2019 (Петербургский международный экономический форум).
- Спикеры сессии обсудили пути стимулирования развития малого и среднего бизнеса в небольших городах, способы упрощения открытия типового бизнеса, механизм франчайзинга в тиражировании опыта развивающихся предпринимателей в небольших городах, - сообщает пресс-служба министерства экономики республики.
Напомним, 6 июня состоится торжественное открытие Петербургского международного экономического форума. Участив в нем принимает делегация Татарстана во главе с президентом региона Рустамом Миннихановым.
ИСТОЧНИК KP.RU
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