В стартовый день ПМЭФ-2019 министр экономики Татарстана принял участие в V Российском форуме малого и среднего предпринимательства

СЕГОДНЯ 20:59 2019-06-05T20:59:31+03:00

Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума-2019, который пройдет 6-8 июня

Изменить размер текста: A A

5 июня министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев принял участие в V Российском форуме малого и среднего предпринимательства. Форум прошел в стартовый день ПМЭФ-2019 (Петербургский международный экономический форум).

- Спикеры сессии обсудили пути стимулирования развития малого и среднего бизнеса в небольших городах, способы упрощения открытия типового бизнеса, механизм франчайзинга в тиражировании опыта развивающихся предпринимателей в небольших городах, - сообщает пресс-служба министерства экономики республики.

Напомним, 6 июня состоится торжественное открытие Петербургского международного экономического форума. Участив в нем принимает делегация Татарстана во главе с президентом региона Рустамом Миннихановым.

ИСТОЧНИК KP.RU