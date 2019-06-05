На ПМЭФ-2019 может быть подписано соглашение о создании в Чистополе завода сжиженного газа

СЕГОДНЯ 21:29 2019-06-05T21:29:40+03:00

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На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня может быть подписано соглашение о создании в татарстанском Чистополе завода сжиженного газа. Реализован проект будет на местной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Отмечается, что соглашение в северной столице России должен подписать президент Татарстана Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU