На ПМЭФ-2019 может быть подписано соглашение о создании в Чистополе завода сжиженного газа
Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня
Реализован проект будет на местной ТОСЭРФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня может быть подписано соглашение о создании в татарстанском Чистополе завода сжиженного газа. Реализован проект будет на местной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Отмечается, что соглашение в северной столице России должен подписать президент Татарстана Рустам Минниханов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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