В рамках ПМЭФ-2019 Татарстан организует переговоры по привлечению участников в V Машиностроительный кластерный форум
В северной столице России стартует Петербургский международный экономический форум, который будет проходить 6-8 июня. В нем примет участие и делегация из Татарстана, которую возглавит президент республики Рустам Минниханов.
Известно, что в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Татарстан представит свой объединенный стенд. Там представители региона будут ждать других участников форума для организации переговоров по привлечению инвестиций, трансферу технологий, обсуждения возможности участия в юбилейном V Машиностроительном кластерном форуме-2019 и возможности кооперации по приоритетным проектам Машиностроительного кластера Татарстана.
К таковым относятся:
- Федеральный экологический проект утилизации шин во вторичный каучук (регенерат).
- Снижение затрат на уборку мусора, улучшение экологической обстановки и создание высокотехнологичных производств композитных деталей в регионе.
- Комплексное решение задач в энергетике и других отраслях промышленности.
- Снижение затрат на электроэнергию до 70% при использовании газопоршневых электростанций КАМА-КАМАЗ.
- Цифровые решения производственных задач по обучению персонала.
- Индустриальный партнер. Разработка и производство нового оборудования по готовой документации.
- Контрактное производство. Снижение затрат на выпуск новой продукции.
- Снижение затрат на обновление грузового автотранспорта на базе шасси «КАМАЗ» и «Урал»: капитальный ремонт грузового автотранспорта.
- Инженерный клуб. Импортозамещение технологий ремонта и обслуживания промышленного оборудования.
- Промышленный инжиниринг. Повышение энергоэффективности и увеличение ресурса оборудования на промышленных предприятиях.
- Спецтехника на базе вездеходного шасси ХОРТ.
- Комплексные системы безопасности и инновационное отопление.
- Торгово-информационный кластер для развития кооперации с предприятиями Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации.
- Национальный портал субконтрактации innokam.pro. Привлечение новых заказов, дозагрузка мощностей и продвижение продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU