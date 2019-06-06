В рамках ПМЭФ-2019 Татарстан организует переговоры по привлечению участников в V Машиностроительный кластерный форум

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-06T08:47:58+03:00

Стенд будет представлен в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня

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В северной столице России стартует Петербургский международный экономический форум, который будет проходить 6-8 июня. В нем примет участие и делегация из Татарстана, которую возглавит президент республики Рустам Минниханов.

Известно, что в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Татарстан представит свой объединенный стенд. Там представители региона будут ждать других участников форума для организации переговоров по привлечению инвестиций, трансферу технологий, обсуждения возможности участия в юбилейном V Машиностроительном кластерном форуме-2019 и возможности кооперации по приоритетным проектам Машиностроительного кластера Татарстана.

К таковым относятся:

- Федеральный экологический проект утилизации шин во вторичный каучук (регенерат).

- Снижение затрат на уборку мусора, улучшение экологической обстановки и создание высокотехнологичных производств композитных деталей в регионе.

- Комплексное решение задач в энергетике и других отраслях промышленности.

- Снижение затрат на электроэнергию до 70% при использовании газопоршневых электростанций КАМА-КАМАЗ.

- Цифровые решения производственных задач по обучению персонала.

- Индустриальный партнер. Разработка и производство нового оборудования по готовой документации.

- Контрактное производство. Снижение затрат на выпуск новой продукции.

- Снижение затрат на обновление грузового автотранспорта на базе шасси «КАМАЗ» и «Урал»: капитальный ремонт грузового автотранспорта.

- Инженерный клуб. Импортозамещение технологий ремонта и обслуживания промышленного оборудования.

- Промышленный инжиниринг. Повышение энергоэффективности и увеличение ресурса оборудования на промышленных предприятиях.

- Спецтехника на базе вездеходного шасси ХОРТ.

- Комплексные системы безопасности и инновационное отопление.

- Торгово-информационный кластер для развития кооперации с предприятиями Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации.

- Национальный портал субконтрактации innokam.pro. Привлечение новых заказов, дозагрузка мощностей и продвижение продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU