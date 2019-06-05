СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-05T18:34:26+03:00

Сообщается, что новый прибор поможет в борьбе с «дикими звуками железных коней» [видео]

Изменить размер текста: A A

На официальной странице Инстаграма муниципальной службы полка ДПС в Казани появилось довольно интересное сообщение.

- На вооружении ГИБДД города Казани новые технические средства. Для борьбы с дикими звуками железных коней из выхлопной системы, в ГИБДД города Казани появилось новое оборудование ШУМОМЕР TESTO 816-2, позволяющий произвести измерение звука ДВС и выхлопной системы транспортного средства, - говорится в сообщении.

Сделано это было в самый разгар мотосезона, что не может не обнадеживать горожан, уставших по ночам от дикого рева мотоциклов под окнами, и насторожить самих байкеров – за превышение шума могут последовать санкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/713099" frameborder="0"></iframe> В Казани в разгар мотосезона сотрудники ГИБДД начали вооружаться шумомерами.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU