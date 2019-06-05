В Казани в разгар мотосезона сотрудники ГИБДД начали вооружаться шумомерами
На официальной странице Инстаграма муниципальной службы полка ДПС в Казани появилось довольно интересное сообщение.
- На вооружении ГИБДД города Казани новые технические средства. Для борьбы с дикими звуками железных коней из выхлопной системы, в ГИБДД города Казани появилось новое оборудование ШУМОМЕР TESTO 816-2, позволяющий произвести измерение звука ДВС и выхлопной системы транспортного средства, - говорится в сообщении.
Сделано это было в самый разгар мотосезона, что не может не обнадеживать горожан, уставших по ночам от дикого рева мотоциклов под окнами, и насторожить самих байкеров – за превышение шума могут последовать санкции.
В Казани в разгар мотосезона сотрудники ГИБДД начали вооружаться шумомерами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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