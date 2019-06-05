В Казани по ночам будут перекрывать движение по улице Юлиуса Фучика

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-05T18:22:20+03:00

Запрет на проезд будет действовать с 20.00 5 июня до 6.00 6 июня и с 20.00 6 июня до 6.00 7 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Там будет идти ремонт проезжей части

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В ближайшие две ночи в столице Татарстана будут перекрывать движение транспорта по улице Юлиуса Фучика.

Это связано с проведением там работ по ремонту проезжей части в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, с 20.00 5 июня до 6.00 6 июня перекроют участок в направлении движения от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге.

А с 20.00 6 июня до 6.00 7 июня запретят проезд транспорта в обратном направлении – от улицы Рихарда Зорге до проспекта Победы. Сообщили в комитет внешнего благоустройства Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU