В Казани по ночам будут перекрывать движение по улице Юлиуса Фучика
В ближайшие две ночи в столице Татарстана будут перекрывать движение транспорта по улице Юлиуса Фучика.
Это связано с проведением там работ по ремонту проезжей части в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, с 20.00 5 июня до 6.00 6 июня перекроют участок в направлении движения от проспекта Победы до улицы Рихарда Зорге.
А с 20.00 6 июня до 6.00 7 июня запретят проезд транспорта в обратном направлении – от улицы Рихарда Зорге до проспекта Победы. Сообщили в комитет внешнего благоустройства Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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