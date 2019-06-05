2019-06-05T19:49:31+03:00
Общество

Во время сантарно-экологического двухмесячника-2019 в Татарстане выписали штрафов на 23 миллиона рублей

Также было ликвидировано 96,6% незаконных свалок
Алина ГАБДУЛИНА
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В санитарно-экологическом двухмесячнике приняли участие более 1 178 000 человекВ санитарно-экологическом двухмесячнике приняли участие более 1 178 000 человек
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В среду, 5 июня, на брифинге в Кабинете министров Татарстана подвели итоги санитарно-экологического двухмесячника. В нем приняли участие более 1 178 000 человек.

Как оказалось, в период с 1 апреля по 1 июня госинспекторами было выявлено более 6,7 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 23 миллиона рублей.

Из 1 447 выявленных несанкционированных свалок ликвидировано 96,6 % (1 398). В уборке было задействовано 13,5 тысяч единиц техники. Кроме того, за эти два месяца в Татарстане посадили 1 миллион деревьев и кустарников.

Также были благоустроены детские площадки, остановочные павильоны и площадки с контейнерами под мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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