В Татарстане намерены создать международный медицинский кластер

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-05T18:01:24+03:00

Этот шаг может поспособствовать расширению перечня медицинских услуг и увеличению доходов от медицинского туризма.

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Татарстан намерен создать международный медицинский кластер. Такой законопроект рассмотрели депутаты Госсовета республики во время заседания в среду, 5 июня.

Известно, что участниками международного медицинского кластера могут быть государства — члены Организации экономического сотрудничества и развития. Так, парламентарии предлагают отнести к участникам проекта в республике страны БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика – Ред.) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – Ред.).

По словам главы Минпромторга Татарстана Альберта Каримова этот шаг способствовал бы расширению перечня услуг и увеличению доходов от медицинского туризма, привлечению дополнительных инвестиций в экономику республики в виде объектов инфраструктуры, доступности лучших медицинских практик.

ИСТОЧНИК KP.RU