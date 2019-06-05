В Татарстане намерены создать международный медицинский кластер
Татарстан намерен создать международный медицинский кластер. Такой законопроект рассмотрели депутаты Госсовета республики во время заседания в среду, 5 июня.
Известно, что участниками международного медицинского кластера могут быть государства — члены Организации экономического сотрудничества и развития. Так, парламентарии предлагают отнести к участникам проекта в республике страны БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика – Ред.) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – Ред.).
По словам главы Минпромторга Татарстана Альберта Каримова этот шаг способствовал бы расширению перечня услуг и увеличению доходов от медицинского туризма, привлечению дополнительных инвестиций в экономику республики в виде объектов инфраструктуры, доступности лучших медицинских практик.
ИСТОЧНИК KP.RU