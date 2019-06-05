2019-06-05T16:58:06+03:00
Происшествия

В Казани к колонии приговорили дилеров, пойманных с более чем 4,3 килограмма наркотиков

Их руководителя и поставщика пока не удалось установить
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего на скамье подсудимых оказались девять человек.Всего на скамье подсудимых оказались девять человек.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Семеро казанцев и двое жителей Уфы были признаны виновными в покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

Так, было доказано, что в сентябре-декабре 2016 года члены преступной группы торговали запрещенными веществами через закладки на территории Татарстана и Башкортостана.

При этом их организатор и поставщик до сих пор остается в тени – его личность так и не была установлена.

В ходе обыска у членов группы наркодилеров полицейский нашли и изъяли более 4,3 килограмма готовых к сбыту разовых доз.

- Свою вину подсудимые частично признали. В итоге их приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого, строгого и общего режимов, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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