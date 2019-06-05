В Казани к колонии приговорили дилеров, пойманных с более чем 4,3 килограмма наркотиков
Семеро казанцев и двое жителей Уфы были признаны виновными в покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.
Так, было доказано, что в сентябре-декабре 2016 года члены преступной группы торговали запрещенными веществами через закладки на территории Татарстана и Башкортостана.
При этом их организатор и поставщик до сих пор остается в тени – его личность так и не была установлена.
В ходе обыска у членов группы наркодилеров полицейский нашли и изъяли более 4,3 килограмма готовых к сбыту разовых доз.
- Свою вину подсудимые частично признали. В итоге их приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого, строгого и общего режимов, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU