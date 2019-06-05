2019-06-05T16:21:10+03:00
Общество

В мэрии Казани утвердили проект строительства гостиницы на улице Нариманова

Всего было одобрено пять из семи объектов на территории исторического поселения города
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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В мэрии Казани прошло заседание рабочей группы по строительству и реконструкции на территории исторического поселения города.

Так, после предложенных до этого градостроительному совету пяти вариантов был наконец одобрен проект возведения гостиницы на улице Нариманова.

Утвердили на заседании и реконструкцию административного здания №38а на улице Гладилова. Его полностью изменят в соответствии с историческим стилем. Одобрили также проект общежития на улице Парижской Коммуны, 16.

А вот, например, концепцию строительства на улице Калинина 7-10-этажных домов с подземной парковкой из кирпича и дерева мэр Казани Ильсур Метшин предложил отправить на доработку из-за вносимой на участке транспортной нагрузки.

Вызвал противоречия и проект застройки на улице Габдуллы Тукая. Речь идет о трех домах со скатной крышей и слуховыми окнами.

В итоге из предложенных семи было одобрено пять проектов. Их передадут на согласование президенту Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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