В Старо-Татарской слободе Казани кинопоказы под открытым небом стартуют с 8 июня

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-05T17:47:32+03:00

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В Старо-Татарской слободе Казани около дома №10 на улице Шигабутдина Марджани с 8 июня начинает работать кинотеатр под открытым небом. Бесплатные сеансы будут проходить там по субботам в 20.30 и в течение всего лета.

Для зрителей для удобства организуют даже стулья, кому их не хватит, могут расположиться на газонах. «Кинозал» рассчитан примерно на 400 зрителей.

Первой показанной картиной в Старо-Татарской слободе станет «Пеле: Рождение легенды». В основном зрителям этим летом представят, как документальные, так и художественные короткометражные, а также полнометражные фильмы татарстанских и российских режиссеров. Будут и зарубежные комедии.

Также там пройдут показы в рамках «Недели тюркского кино» - с 21 по 23 июня, а с 22 по 29 августа в рамках «Недели татарского кино».

ИСТОЧНИК KP.RU