В Татарстане по факту обнаружения тела человека в трансформаторной будке проводится доследственная проверка
Накануне в Нурлатском районе Татарстана на буровой площадке в трансформаторной будке было обнаружено тело 24-летнего парня с признаками поражения электрическим током.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибший работал помощником бурильщика.
- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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