В Татарстане по факту обнаружения тела человека в трансформаторной будке проводится доследственная проверка

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-05T19:09:57+03:00

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: Иван ПЕТРОВ

Изменить размер текста: A A

Накануне в Нурлатском районе Татарстана на буровой площадке в трансформаторной будке было обнаружено тело 24-летнего парня с признаками поражения электрическим током.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибший работал помощником бурильщика.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU