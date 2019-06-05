2019-06-05T19:09:57+03:00
Происшествия

В Татарстане по факту обнаружения тела человека в трансформаторной будке проводится доследственная проверка

Строение располагается на буровой площадке
Олег ЛУГОВОЙ
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В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Накануне в Нурлатском районе Татарстана на буровой площадке в трансформаторной будке было обнаружено тело 24-летнего парня с признаками поражения электрическим током.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, погибший работал помощником бурильщика.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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