Водитель BMW, который на скорости снес ограждения в центре Казани, сам пришел в ГИБДД
Утром 2 июня в центре Казани автомобиль BMW X5 на огромной скорости снес ограждения и разбился о столб. Произошло это на пересечении улиц Лево-Булачная и Чернышевского. Тогда водитель иномарки и двое ее пассажиров поспешили скрыться.
В Казани BMW X5 протаранил металлические ограждения и фонарные столбы..соцсети
Сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля. Им оказался 27-летний местный житель. В ГИБДД Казани с повинной он пришел сам во вторник, 4 июня.
Там на него составили сразу несколько административных материалов за нарушении правил расположения авто на проезжей части, встречный разъезд или обгон, повреждение дорожных сооружений, управление автомобилем без прав и в невыполнении обязанностей во время ДТП. К слову, кроме прав у мужчины не было и страховки
Парню пришедшему в ГИБДД было предложено пройти медосвидетельствование, но он отказался. Так, в отношении него был составлен еще один протокол - «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
- Для дальнейшего направления материалов в суд и принятия решения по заявлениям о причинении материального ущерба мужчина был доставлен в отдел полиции «Вишневский», - сообщает пресс-служба МВД.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Пристегивайтесь!»: Блогер Эрик Давидович опубликовал фотографию в BMW, которая протаранила ограждения и фонарные столбы в центре Казани (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU