2019-06-05T14:49:59+03:00
Общество

В Набережных Челнах во время празднования Ураза-байрам-2019 люди устроили давку из-за бесплатной еды

Люди дрались, желая получить свою порцию плова и попкорна [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Накануне в парке Победы Набережных Челнов проходили гулянья в честь мусульманского праздника Ураза-байрам-2019. Для жителей и гостей города на площадке подготовили концертную программу, конкурсы. Но, как оказалось, пришли люди туда, кажется, совсем за другим. Так, на точке раздачи бесплатной еды они устроили настоящую давку. Видео происходящего попало в соцсети.

В Набережных Челнах во время празднования Ураза-байрам-2019 люди устроили давку из-за бесплатной еды.соцсети

На кадрах видно, что некоторые люди почти что дрались, желая получить свою порцию бесплатного плова и попкорна. Они расталкивали друг друга, кричали и ругались. Организаторы акции только и успевали кидать в обезумевшую толпу приготовленную еду.

Жители Набережных Челнов пришли в ужас от поведения своих земляков.

- Я собирался на праздник пойти, передумал. Точно утрамбовали бы вместе с землей, - замечает в соцсетях интернет-пользователь Rais Rais.

- Как с голодного острова. Хотя на халяву и уксус сладкий, - комментирует Анна Алиева.

- Животные себя так не ведут. Они едят столько, сколько им надо и не больше, - отмечает в свою очередь интернет-пользователь Parviz Azizbekov

ИСТОЧНИК KP.RU

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