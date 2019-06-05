СМИ: тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев отправлен в отставку
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев отправлен в отставку. Соответствующее решение было принято на заседании руководства и спонсоров 5 июня, сообщают СМИ.
Одной из причин отставки Бердыева могло стать недовольство представителей «Рубина» игрой команды в минувшем сезоне при том, что ее наставник получает порядка трех миллионов евро в год.
- 5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин», – в свою очередь говорится в официальном сообщении на сайте казанского клуба
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»