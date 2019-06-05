СМИ: тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев отправлен в отставку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-05T14:01:40+03:00

Одной из причин отставки Бердыева могло стать недовольство представителей «Рубина» игрой команды в минувшем сезоне Фото: Андрей КАРА

Такое решение было принято на заседании руководства клуба и его спонсоров

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев отправлен в отставку. Соответствующее решение было принято на заседании руководства и спонсоров 5 июня, сообщают СМИ.

Одной из причин отставки Бердыева могло стать недовольство представителей «Рубина» игрой команды в минувшем сезоне при том, что ее наставник получает порядка трех миллионов евро в год.

- 5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин», – в свою очередь говорится в официальном сообщении на сайте казанского клуба

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ИСТОЧНИК KP.RU