2019-06-05T17:00:56+03:00
Общество

Аэропорт «Бегишево» визуализируют в тематике Николая Лемаева к 14 ноября

То есть юбилею легендарного промышленника
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба НижнекамскаФото: пресс-служба Нижнекамска
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Аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске не только будет носить имя Николая Лемаева, но и будет визуализирован в определенной тематике. Об этом сообщил мэр города Айдар Метшин на совещании «деловой понедельник».

Известно, что все работы по оформлению согласно присужденного имени должны быть завершены к 14 ноября текущего года. То есть к юбилею Николая Лемаева. В настоящее время готовятся предложения по содержательному наполнению и визуализации аэропорта «Бегишево».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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