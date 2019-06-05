2019-06-05T13:42:15+03:00
Экономика

ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ продлевает действие промо-вклада «Время роста», максимальная доходность по которому достигает 7,4%. Предложение доступно как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков.

Промо-вклад «Время роста» с максимальной ставкой 7,25% годовых с учетом капитализации можно открыть до 30 июня 2019 года включительно в любом розничном отделении ВТБ. Также есть возможность самостоятельно открыть «Время роста онлайн» в мобильном и интернет-банке. В этом случае максимальная ставка составит 7,4% годовых с учетом капитализации.

Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика. Вклад можно открыть в рублях на срок 180, 380 и 1080 дней. Пополнение и снятие не предусмотрены. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

- Сезонные предложения традиционно вызывают повышенный спрос у клиентов. Промо-вклад «Время роста» был успешно внедрен в линейку банковских продуктов в начале этого года и вызвал повышенный интерес как у новых, так и у действующих клиентов ВТБ. Также мы наблюдаем тенденцию к увеличению интереса вкладчиков в дистанционных каналах, поэтому на особых условиях предложен промо-вклад «Время роста онлайн», по которому можно получить повышенный доход, - отмечает старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт «Бегишево» визуализируют в тематике Николая Лемаева к 14 ноября
В Казани к колонии приговорили дилеров, пойманных с более чем 4,3 килограмма наркотиков
В мэрии Казани утвердили проект строительства гостиницы на улице Нариманова
В Чувашии именинника приговорили к 10 годам колонии за то, что он насмерть забил дверью незнакомца
Президент Татарстана о скандальной дороге в Дербышках: Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу
Водитель BMW, который на скорости снес ограждения в центре Казани, сам пришел в ГИБДД
Выборы в Госсовет Татарстана в 2019 году пройдут 8 сентября
В Набережных Челнах во время празднования Ураза-байрам-2019 люди устроили давку из-за бесплатной еды
Жителя Чувашии будут судить за избиение и попытку изнасилование своей престарелой матери
СМИ: тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев отправлен в отставку
Приставы в угоду банку оставили пенсионеру на жизнь всего 4 тысячи рублей в месяц
СУ СКР Татарстана: женщина убила своего избранника, обокрала и спрятала его тело в подвале
"Все, пора в утиль": в Ульяновске очередной трамвай сошел с рельсов
В Татарстане мужчина с телефоном стал фигурантом дела о разврате двух девочек