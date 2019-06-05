СУ СКР Татарстана: женщина убила своего избранника, обокрала и спрятала его тело в подвале

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-05T13:05:43+03:00

Правоохранители нашли труп, когда пришли к ней по заявлению родных убитого о его пропаже

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1 июня в подвале одного из домов на улице Горького в Лениногорске правоохранители нашли тело 52-летнего мужчины с ножевым ранением в шею. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Главной и единственной подозреваемой стала 42-летняя сожительница погибшего. По версии следствия, 21 мая она выпивала вместе со своим избранником. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Женщина схватила нож и ударила им сожителя в шею. Рана оказалась смертельной.

Злоумышленница уложила его тело на кровать и продолжила выпивать вплоть до 26 мая. После забрала банковские карты и документы убитого, а потом украла из его квартиры ноутбук.

По возвращению домой, женщина завернула труп в штору и спрятала его в подвале дома. К этому времени родные убитого обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Именно в ходе осмотра места жительства сожительницы мужчины и было обнаружено его тело.

- Женщина дала признательные показания. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении ее под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU